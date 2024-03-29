В России раскрыли цель ударов по энергообъектам Украины

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Атаки на энергетические объекты Украины направлены на то, чтобы лишить Киев возможности бороться с Россией, поэтому атаки на инфраструктуру должны продолжаться, считает член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев, сообщает РИА Новости.
«То, что мы начали лишать украинский режим этой инфраструктуры, а значит и возможности вести войну против нас — это очень важно, это надо продолжать. Потом отстроим», — отметил он.
Эксперт уточнил, что одна из задач – лишение противника возможности сопротивления.
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