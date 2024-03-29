«Украина проиграет»: Зеленский – о перспективах обороны ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News признал, что без помощи США Украина потерпит поражение в конфликте из-за отсутствия артиллерии.
Глава государства ответил на вопрос корреспондента телеканала о том, проиграет ли Киев, если Вашингтон не выделит новые средства. По его словам, это правда. «Все так просто?» – уточнил журналист.
Он отметил, что российские военные используют задержку с предоставлением американской помощи на 100 процентов, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически не осталось артиллерии.
Президент не исключил, что ситуация на линии фронта может ухудшиться для Киева примерно в мае-июне.
Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к обороне в случае масштабного российского наступления.
Ранее украинский военкор Ткач заявил, что Киев готовится к открытию нового фронта.
До этого попавший в российский плен военный ВСУ заявил, что украинские журналисты преувеличивают успехи на Запорожском направлении. В то же время поставки западных союзников не приносят успеха: так, Великобритания направила Украине танки Challenger 2 без дополнительной брони.
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«Украина проиграет, но это не просто», – сказал Зеленский.
Президент не исключил, что ситуация на линии фронта может ухудшиться для Киева примерно в мае-июне.
Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к обороне в случае масштабного российского наступления.
Ранее украинский военкор Ткач заявил, что Киев готовится к открытию нового фронта.
До этого попавший в российский плен военный ВСУ заявил, что украинские журналисты преувеличивают успехи на Запорожском направлении. В то же время поставки западных союзников не приносят успеха: так, Великобритания направила Украине танки Challenger 2 без дополнительной брони.
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Александр Климов