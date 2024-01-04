Бортник: Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться Британии

Президент Украины Владимир Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться Великобритании.
Такое предположение высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.
Он дал комментарий, касающийся интервью украинского президента Владимира Зеленского британскому изданию Economist. Он назвал Крым и бои в Черном море, которые связанны с ним, «центром тяжести» военного конфликта в 2024 году.
Ранее Министерство иностранных дел Франции признало ракетные удары ВСУ по Белгороду законной обороной. Об этом пишет РИА Новости. В ходе брифинга представители французского внешнеполитического ведомства заявили, что удар по городу Российской Федерации с применением кассетных боеприпасов соответствует «законному праву на оборону в соответствии с 51 статьей Устава ООН».
Читайте также:
В Харькове люди в военной форме похитили на улице парня
На Украине предложили разыгрывать мобилизацию среди населения
Экс-депутат Фарион раскритиковала русскоговорящих бойцов ВСУ
Он дал комментарий, касающийся интервью украинского президента Владимира Зеленского британскому изданию Economist. Он назвал Крым и бои в Черном море, которые связанны с ним, «центром тяжести» военного конфликта в 2024 году.
«Этот стратегический пункт — президент говорит его для британской аудитории. Говорит, вот смотрите, мы реализуем то, что и в ваших геополитических интересах», —считает Руслан Бортник.По мнению эксперта, Британия воспринимает конфликт с РФ в качестве «ещё одной Крымской войны». По словам Бортника, британские вооружения найдут наиболее активное применение во время операций против Кыма. Речь идёт о ракетах Storm Shadow и морских БПЛА.
Ранее Министерство иностранных дел Франции признало ракетные удары ВСУ по Белгороду законной обороной. Об этом пишет РИА Новости. В ходе брифинга представители французского внешнеполитического ведомства заявили, что удар по городу Российской Федерации с применением кассетных боеприпасов соответствует «законному праву на оборону в соответствии с 51 статьей Устава ООН».
Читайте также:
В Харькове люди в военной форме похитили на улице парня
На Украине предложили разыгрывать мобилизацию среди населения
Экс-депутат Фарион раскритиковала русскоговорящих бойцов ВСУ
Мария Фирсова