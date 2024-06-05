Лавров рассказал о взаимодействии России и Чада в сфере безопасности

Фото: сайт Кремля
Между Россией и Республикой Чад развивается взаимодействие в сфере безопасности. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Чада.
Он подчеркнул, что африканское государство заинтересовано в развитии взаимодействия в сфере безопасности, поскольку в стране до сих пор сохраняются террористические угрозы, прежде всего связанные с разрушением ливийской государственности в 2011 году.
В настоящее время в странах Сахаро-Сахельской зоны, Западной Африки и в других частях африканского континента сохраняются и даже нарастают террористические и экстремистские проявления, добавил Лавров.
Читайте также:
Скандирование «Россия!» сопровождало автомобиль Лаврова после его прилёта в Чад
Лаврова наградили орденом Жеребца
Лавров: В планах России дополнительная поставка военной продукции в Буркина-Фасо
Анастасия Чинкова