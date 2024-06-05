Скандирование «Россия!» сопровождало автомобиль Лаврова после его прилёта в Чад

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Республику Чад. Местные жители тепло приветствовали главу российского внешнеполитического ведомства, громко скандируя «Россия! Россия!», когда автомобиль, в котором он ехал, проезжал по улицам Нджамены.
Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Соответствующие видеокадры она выложила в своём телеграм-канале. Российский дипломат с юмором отметила, что приём, оказанный Лаврову, был тёплым во всех отношениях: температура воздуха на улицах Нджамены достигала 42 градусов в тени.
Глава российского МИД посетил Чад в рамках своей поездки по странам Африки. Его турне началось с визита 3 июня в столицу Гвинеи Конакри. После этого Лавров посетил также Республику Конго и Буркина-Фасо. Нынешняя поездка министра на африканский континент стала уже шестой за последние два года.
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Александр Бойцов