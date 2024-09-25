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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что Россия одержит победу в конфликте, спровоцированном Западом, и подчеркнул необходимость осознания Западом своего поражения в политике против России.
«Нужна победа. Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений. Мы по-настоящему сплотились перед лицом той войны, которую Запад руками украинцев против нас развязал», — отметил Лавров, комментируя предстоящую 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.Министр подчеркнул, что Западу необходимо признать своё поражение и следовать положениям Устава ООН, который был установлен много лет назад. Лавров выразил уверенность в том, что Россия продолжит защищать свои интересы и добиваться успехов на международной арене.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал сомнение в заявлениях Запада о наличии планов России на атаку на НАТО. В интервью журналистам на полях Генеральной ассамблеи ООН он назвал такие угрозы бессмысленными.
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