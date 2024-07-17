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Лавров: Россия бегать ни за кем не будет, но готова говорить с любым лидером США

17 июля 2024, 21:50
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Россия не будет ни за кем бегать, но готова вести диалог с любым президентом США. Об этом в рамках председательства РФ в Совбезе ООН заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
«Сядем поговорим, послушаем, что они нам скажут, но бегать и уговаривать, это не в наших традициях», — сказал руководитель внешнеполитического ведомства России.

Кроме того, Лавров отметил, что Евросоюз на данный момент стал придатком Североатлантического альянса, хотя создавали его для обеспечения благосостояния всех участников и обеспечения их стабильности.



Россия никогда не угрожала странам-участницам НАТО, но всегда говорила о том, что не оставит без внимания действия, угрожающие интересам РФ.

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#новости
Лавров на СБ ООН иронично спросил у постпреда США, не ошиблась ли она комнатой
17 июля 2024, 20:10

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на заседании Совбеза ООН, посвященного кризису на Ближнем Востоке, иронично высказался о поведении постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, спросив, не ошиблась ли она комнатой.
«Я кстати хотел поинтересоваться у уважаемого представителя США — слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чем идет речь», – обратился Лавров к Гринфилд.
Ранее в ходе дебатов под председательством министра на Совете Безопасности Томас-Гринфилд жаловалась, что она «пришла не в ту комнату».

За день до этого постпред США выступала на тему многостороннего сотрудничества, но больше половины своей речи посвятила Украине. Во время выступления Томас-Гринфилд повторила утверждения администрации США об украинском конфликте, которые многократно опровергала российская сторона.

«Благодарю представителя США за красочное выступление», — сыронизировал министр.
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#сша
#министр
#оон
#лавров
#россия
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Авербух поддержал решение отказаться от показа Олимпиады 2024 на ТВ в России
17 июля 2024, 19:55

Фото: iStock/Mateescu Mugur

Режиссер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух поддержал решение российских телеканалов отказаться от показа Олимпийских игр 2024 года в Париже. Его заявление приводит издание Sport24.
Авербух считает, что без присутствия россиян Олимпиада не интересна, и назвал правильным решение отказаться от трансляции Игр по телевидению.

«Мне кажется, если кто-то захочет посмотреть любимые виды спорта на Олимпиаде, то найдет возможность», — подметил режиссер.
О том, что российские телеканалы впервые за 40 лет откажутся транслировать Олимпийские игры, сообщал портал Sports.ru. Такое решение связано с тем, что спортсмены из России смогут выступить на ней только лишь в нейтральном статусе, говорилось в сообщении.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко «послал в космос» депутатов, которые звонили ему и просили высказаться в поддержку бойкота Олимпиады. Он отметил, что эти политические деятели не осознают, какое значение имеет Олимпиада для спортсменов.

«Я сказал — ты встань на место спортсмена. Ты сидишь, это другая работа, но они каждый день тоже пашут… Олимпиада раз в четыре года. На следующую можно не попасть», — заявил Плющенко.
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#олимпиада
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#игры
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Две активистки пытались сорвать выступление Лаврова в ООН выкриками про Израиль
17 июля 2024, 19:33

Фото: сайт Кремля

Две активистки попытались сорвать выступление главы МИД России Сергея Лаврова на заседании СБ ООН выкриками про Израиль, после чего их выпроводила охрана. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщают РИА Новости.
По данным агентства, все произошло на открытых дебатах министерского уровня по ситуации на Ближнем Востоке, которые включают палестинский вопрос. Председательствует Лавров.

Как только министр иностранных дел РФ начал свою речь, в той части зала, куда разрешен доступ журналистам, встали две активистки и начали кричать «народ Израиля жив».

«Я не понимаю, вы почетче, почетче скажите, почетче, а то не понимаю. Кто-нибудь один скажите ясно, что вы хотите. Не хотите? Ну хорошо», – спокойно отреагировал Лавров на выкрики.
Охранники практически сразу подошли к женщинам и вывели их из зала, после чего заседание продолжилось.

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#заседание
#министр
#лавров
#рф
#оон
#активисты
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Бывшего главу МВД Украины Захарченко обвиняют в склонении к госизмене
17 июля 2024, 18:07

Фото: istockphoto / Rawf8

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинения о подстрекательстве к госизмене бывшему министру внутренних дел Виталию Захарченко, занимавшему пост главы министерства при президенте Викторе Януковиче.
«Захарченко подозревается в попытке склонить украинских чиновников к измене в 2022 году. По данным ГБР, он пытался убедить чиновников сотрудничать с Россией после начала её военной операции против Киева. Также утверждается, что Захарченко участвовал в создании и публикации ряда видеозаписей и текстов с целью формирования негативных настроений в обществе по отношению к власти», — говорится в Telegram-канале ведомства.

22 февраля 2014 года в Украине произошёл переворот, организованный оппозицией при поддержке США. Парламент незаконно сместил президента Виктора Януковича, а радикалы захватили здание администрации президента. Страны Евросоюза, выступившие гарантами соглашения между властями и оппозицией, допустили это.

Многодневное противостояние между правоохранительными органами и протестующими в центре Киева закончилось переворотом. Среди протестующих появились радикалы.

Снайперы из Грузии и стран Балтии открыли огонь по протестующим на Майдане и силовикам, спровоцировав ситуацию. Бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко рассказал на неформальном заседании Совета Безопасности ООН, что эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами Запада.

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Премьер Японии Фумио Кисида впервые извинился перед жертвами стерилизации
17 июля 2024, 18:06

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Впервые официально извинился перед жертвами стерилизации в рамках закона о защите евгеники, который действовал в стране 48 лет, премьер Японии Фумио Кисида. Об этом сообщил телеканал NHK. Политик также заявил о намерениях уладить вопрос по выплате компенсаций.
«Я искренне извиняюсь за это от имени правительства. Подобные меры являются нарушением человеческого достоинства, чего не должно было произойти, это нарушение прав человека», — сказал Кисида, добавив, что старый закон противоречил конституции.

Закон, защищавший евгенику, действовал в стране с 1948 по 1996 год. Допускалась стерилизация лицам, которые страдали от умственных или же психических расстройств, а также тем, кто имел серьезные генетические болезни.

Всего, по оценке властей, за период действия закона стерилизовали, примерно, 25 тысяч человек, из которых 16 тысячам процедуру провели без их согласия.

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#мир
#япония
#закон
#новости
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Украина столкнулась с новым сильным противником
NYT: разрушенная энергетическая система Украины столкнулась с аномальной жарой
17 июля 2024, 17:39

Фото: istockphoto/SUNG YOON JO

С аномальной жарой столкнулась разрушенная энергетическая система Украины, сообщает издание The New York Times. Уточняется, что это может вызвать ее полный коллапс. Обозреватели отмечают, что несколько месяцев украинскую электросеть неоднократно атаковали российские ракеты и беспилотники, в результате чего вышли из строя подстанции и электростанции.
«Теперь она борется с другой, более неожиданной угрозой — сильной жарой. В большей части страны летом стоит необычно жаркая погода: температура достигает <…> 40 градусов по Цельсию», — сказано в материале.

Для предотвращения коллапса электросети украинской властью введены так называемые массовые веерные отключения по всей республике. В Киеве большая часть зданий в настоящее время остается без электроэнергии как минимум десять часов в день, пишут журналисты.

В июне компания «Укрэнерго» предупреждала, что станции работают на пределе, а в украинском Минэнерго жителей призвали быть готовыми к закупке генераторов.

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#украина
#энергетика
#энергия
#новости
#киев
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Компании, связанные с Global Spirits и олигархом Черняком, переданы в доход РФ
17 июля 2024, 17:37

Фото: istockphoto/VadimZakirov

Акции компаний, связанных с международным производителем алкогольных напитков Global Spirits и украинским олигархом Евгением Черняком, переданы в доход Российской Федерации.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ. В ФССП уточнили, что в доход государства обращено 100% долей в уставных капиталах компаний «Стандарт качества», «Русский север», «Родник и К», «Крымский винный дом», «Традиции успеха», «Новый уровень». Учредителем всех этих фирм является Александр Беспалов, некоторых — совместно с Иваном Кубраковым.

Курский суд 4 июня удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства 100% долей уставных капиталов указанных фирм и акции АО «Феодосийский завод коньяков и вин», зарегистрированные за иностранной компанией «Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед». Кроме того, суд запретил на территории России деятельность объединений, включающих Бемпалова, Кубракова и Евгения Черняка в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

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* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
#суд
#фссп
#завод
#родник
#стандарт
#новости
#рф
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Дудаков объяснил несостоятельность версии о покушении на Трампа со стороны Ирана
17 июля 2024, 16:04

Фото: iStock/Ruma Aktar

Американист-политолог Малек Дудаков заявил, что версия о покушении на экс-президента США Дональда Трампа со стороны Ирана несостоятельна.
Он обвинил США в демонизации Ирана.

«Каких-то фактов, подтверждающих это, нет. Всё это напоминает демонизацию Ирана со стороны американского истеблишмента. Они пытаются «заговорить» историю с покушением на Трампа, хотя и признают, что напрямую это не связано с Ираном. И так как много людей не активно следят за политикой, у них будет складываться впечатление, что было покушение и тут про Иран говорят», — пояснил в беседе с «Известиями» Дудаков.

А политический аналитик Владимир Соловейчик опроверг версию о том, что покушение на Трампа спланировано им самим или его окружением.

«Покушение не только усилило шансы Трампа, но и нанесло удар по престижу демократов и репутации спецслужб. Что касается версии организации покушения как провокации со стороны самого Трампа, то она маловероятна. Это не было подстроено. Пуля прошла в сантиметрах от головы политика, шевельнись он в этот момент, был бы убит. О дилетантском подходе говорят и случайные жертвы», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Соловейчик.

Ранее сообщалось, что ФБР США не смогло установить мотивов стрелявшего в бывшего американского лидера Дональда Трампа.

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#сша
#политика
#иран
#покушение
#дональд трамп
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В Подмосковье уже выдвинули 697 кандидатов в советы депутатов
17 июля 2024, 16:01

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Московской области продолжается выдвижение кандидатов в советы депутатов к Единому дню голосования. На 16 июля в списках уже 697 человек, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«158 кандидатов выдвинуты в порядке самовыдвижения. Среди самовыдвиженцев больше всего кандидатур – в Королёве, Сергиевом Посаде и Щёлкове. 539 выдвинуты от избирательных объединений. О желании участвовать в выборах в разных округах Подмосковья уже заявили 11 партий», – говорится в сообщении.
Этап выдвижения кандидатов проходит в Подмосковье с 24 июня. Выдвижение избирательным объединением, списком по одномандатным и многомандатным округам завершится 19 июля. Выдвижение кандидатов, списка кандидатов по единому избирательному округу продлится до 24 июля.

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

После регистрации судьбу кандидатов будут решать подмосковные избиратели – свыше 2,5 млн. жителей 28 муниципалитетов.

Сделать свой выбор можно будет 6-8 сентября на избирательном участке или с помощью дистанционного электронного голосования.

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В Подмосковье начали обучать организаторов выборов в советы депутатов

В Единый день голосования в Подмосковье будет использоваться ДЭГ
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#московская область
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