Лавров: Россия бегать ни за кем не будет, но готова говорить с любым лидером США

Фото: сайт Кремля
Россия не будет ни за кем бегать, но готова вести диалог с любым президентом США. Об этом в рамках председательства РФ в Совбезе ООН заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
«Сядем поговорим, послушаем, что они нам скажут, но бегать и уговаривать, это не в наших традициях», — сказал руководитель внешнеполитического ведомства России.
Кроме того, Лавров отметил, что Евросоюз на данный момент стал придатком Североатлантического альянса, хотя создавали его для обеспечения благосостояния всех участников и обеспечения их стабильности.
Россия никогда не угрожала странам-участницам НАТО, но всегда говорила о том, что не оставит без внимания действия, угрожающие интересам РФ.
Читайте также:
Лавров на СБ ООН иронично спросил у постпреда США, не ошиблась ли она комнатой
Две активистки пытались сорвать выступление Лаврова в ООН выкриками про Израиль
Лавров: США заблуждаются относительно того, что глобальная война их не затронет
Никита Кротов