Лавров: США заблуждаются относительно того, что глобальная война их не затронет

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Убеждение американских властей в том, что США никак не пострадают от новой глобальной войны, а основные военные действия ограничатся европейским континентом, является заблуждением. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Таким образом глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал высказывание координатора стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби о том, что эскалация отношений между США и Россией будет иметь «ужасные последствия» для Европы.
Лавров указал, что в Вашингтоне убеждены, что от новой глобальной войны пострадают отнюдь не США, а их европейские союзники. Глава российского МИД отметил, что это является крайне опасным заблуждением, а европейцам надлежит осознать, какая самоубийственная роль уготована им их заокеанским партнёром.
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