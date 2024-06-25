Лавров: Россия не будет прекращать СВО на время переговоров по Украине

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МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет прекращать Специальную военную операцию на время мирных переговоров по Украине. Об этом информирует ТАСС.
«Мы уже такой опыт имели, нас обманывали, как это было в апреле 2022 года», — сказал он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале СВО на территории Украины. Её целью российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником заявил, что причастность Соединенных Штатов и подопечного ему украинского режима к атаке в Севастополе не вызывает сомнений. По его словам, поставляемое Киеву из США оружие не может быть использовано без прямого участия американских военных и их спутниковых возможностей.
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Дарья Осипова