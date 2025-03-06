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Лавров: Россия не допустит размещения войск НАТО на Украине

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Россия не видит вариантов компромиссного решения по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства в очередной раз озвучил позицию России по указанному вопросу во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Зимабве Амоном Мурвирой, сообщает РИА Новости.

«Места для компромисса мы не видим», — однозначно и твёрдо сказал Лавров.

Он отметил, что сама цель данной дискуссии — откровенно враждебная, и союзники России этого не скрывают. Западные страны не будут согласовывать условия мирного урегулирования конфликта при условиях размещения миротворческого контингента на Украине.

В феврале издание The Wall Street Journal писало, ссылаясь на источники, что Франция и Великобритания обсуждают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину.

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Британская Daily Mail назвала телеведущую Скабееву «железной куклой Путина»
06 марта 2025, 15:59

Ольга Скабеева (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

«Железной куклой Путина» окрестило британское издание Daily Mail известную российскую телеведущую Ольгу Скабееву. На ТВ она вместе с мужем Евгением Поповым ведёт ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1» и находится под многочисленными санкциями «за пропаганду».
В опубликованном изданием материале говорится, что «железная кукла Путина» угрожала Даунинг-стрит (улица, на которой находится резиденция премьер-министра Великобритании, в десяти минутах ходьбы от здания парламента и Букингемского дворца - прим. ред.) ядерной атакой и наслаждалась тем, что Трамп «не предъявляет России требований» и принуждает Украину к компромиссу.

Статья ссылается на публикацию Скабеевой в Telegram, которой она отреагировала на призыв главы офиса президента Украины Андрея Ермака к России немедленно прекратить обстрелы Украины, если Москва заинтересована в завершении конфликта.

В 2022 году в апрельском выпуске программы «60 секунд» Скабеева показала карту с обозначенным подлетным временем ракет комплекса «Сармат» до европейских городов — 202 секунды.

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#великобритания
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Песков назвал выступление Макрона с «обращением к нации» неточным и конфронтационным
Песков: Заявления Макрона говорят о желании Франции продолжения войны на Украине
06 марта 2025, 15:35

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обширным и витиеватым обращением к согражданам, суть которого сводилась к якобы угрозе, которую представляет собой Россия, и необходимости этой угрозе противостоять. Заявления французского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Прежде всего он отметил, что речь Макрона вряд ли можно воспринять как выступление главы государства, который мечтает о мире. Его постоянные упоминания каких-то неведомых угроз, вооружений, перевооружений и противостояний свидетельствуют как раз об обратном: Франция больше думает о продолжении военных действий, высказал своё мнение представитель Кремля.

Макрон также говорил, что Россия стала угрозой для Франции и всей Европы «на земле, на море, в воздухе и даже в киберпространстве». Причём, по словам французского лидера, РФ продолжает «постоянно перевооружаться».

«При всем уважении, можно сказать, что там много неточностей, дипломатически говоря. Тут говорится о том, что Россия стала чуть ли не врагом, не противником Франции. Но ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО постоянно подкрадывалась, даже шагала семимильными шагами в сторону российских границ. Господин президент ничего об этом не сказал», — заметил Песков.

Пресс-секретарь российского президента также добавил, что Макрон ничего не сказал о законных правах и озабоченности России в этой связи, и необходимости для России принимать адекватные ответные меры. В целом выступление главы французской республики носило откровенно конфронтационный характер, заключил Дмитрий Песков.

Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв высказался о выступлении Макрона перед народом Франции ещё ​более определённо. Он назвал заявления президента республики «маниакальными».

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Захарова: Макрону следует спросить Олланда о причинах срыва Минских соглашений
06 марта 2025, 14:44

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует извиниться перед гражданами своей страны за ложь о прежних попытках урегулирования украинского конфликта и Минских мирных соглашениях. Так как эти договорённости нарушил сам Париж.
Об этом на встрече с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала слова французского лидера в его прозвучавшем накануне обращении к нации о том, что Россия якобы нарушила соглашения, достигнутые в Минске.

«Макрону надо пригласить в Елисейский дворец своего предшественника, бывшего президента Франции Олланда, поговорить с ним по душам, хотя я не уверена, что они у них есть. Наверное, тогда он услышит от Олланда то, что Олланд уже говорил на камеру публично. А именно — что он и не собирался, представляя Францию, реализовывать минские соглашения», — сказала спикер МИД РФ.

Российский дипломат также напомнила, что слова Олланда позже подтвердила со своей стороны бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, сделав аналогичное признание об изначальном отсутствии намерения соблюдать договорённости с Россией.

Что до Макрона, то Захарова отметила, что президент Франции постоянно делает какие-то совершенно оторванные от реальной жизни заявления, которые часто противоречат его собственным словам, сказанным ранее. Поэтому официальный представитель МИД РФ назвала французского лидера сказочником».

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#макрон
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ФСБ: Киев получает данные о российских военных из-за нарушений простейших правил безопасности
ФСБ: СБУ получает данные о военных РФ из-за нарушения требований безопасности
06 марта 2025, 13:07

Фото: istockphoto/Dragos Condrea

Данные о российских военных попадают к спецслужбам киевского режима из-за несоблюдения элементарных требований и правил, относящихся к сфере защиты информации. Об этом сообщили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
Ведомство опубликовало видео, в котором сотрудник ФСБ рассказывает, что военная разведка Украины и СБУ легко получают фотографии и видеозаписи российских военнослужащих в форме и на фоне боевой техники из всевозможных источников в интернете. Это происходит из-за несоблюдения простейших правил о защите информации, касающейся принадлежности к Вооружённым силам Российской Федерации, подчеркнул представитель силового ведомства.

Что касается сведений о подростках и образовательных организациях, то данная информация носит открытый характер, доступ к ней получить легко, продолжил он. Не говоря уже о том, что сотрудников иностранных спецслужб специально обучают получению неправомерного доступа к закрытой или засекреченной информации.

«Информационные технологии являются неотъемлемым элементом жизни людей, и сотрудники украинских спецслужб этим умело пользуются. В свою очередь, мы видим, как они осуществляют эту деятельность, и принимаем соответствующие меры», — подчеркнул сотрудник ФСБ в заключение.

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#разведка
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Путин назначил Александра Дарчиева послом России в США
06 марта 2025, 10:50

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки стал Александр Дарчиев. Соответствующий указ подписал глава российского государства Владимир Путин.
Соответствующий документ за подписью президента размещён на официальном сайте нормативно-правовых актов. Этим же указом Дарчиев назначается постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств (ОАГ) в Вашингтоне. Ранее дипломат занимал пост директора департамента Северной Атлантики министерства иностранных дел РФ.

27 февраля в Стамбуле прошла встреча представителей российской и американской делегаций по вопросу возобновления штатной работы посольств. На следующий день, 28 февраля, МИД России сообщил, что в ходе переговоров США выдали агреман (предварительное согласие - прим. ред.) на назначение нового посла Александра Дарчиева. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что отъезд российского дипломата к новому месту службы ожидается «уже в ближайшее время».

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