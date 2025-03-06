Лавров: Россия не допустит размещения войск НАТО на Украине

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Россия не видит вариантов компромиссного решения по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства в очередной раз озвучил позицию России по указанному вопросу во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Зимабве Амоном Мурвирой, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что сама цель данной дискуссии — откровенно враждебная, и союзники России этого не скрывают. Западные страны не будут согласовывать условия мирного урегулирования конфликта при условиях размещения миротворческого контингента на Украине.
В феврале издание The Wall Street Journal писало, ссылаясь на источники, что Франция и Великобритания обсуждают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину.
Читайте также:
Лавров оценил ядерную риторику Макрона
Лавров попытался предугадать поведение Зеленского после заморозки помощи США
«Просто наглость»: Лавров назвал дискуссии о миротворцах на Украине «науськиванием» Киева на войну
«Места для компромисса мы не видим», — однозначно и твёрдо сказал Лавров.
Он отметил, что сама цель данной дискуссии — откровенно враждебная, и союзники России этого не скрывают. Западные страны не будут согласовывать условия мирного урегулирования конфликта при условиях размещения миротворческого контингента на Украине.
В феврале издание The Wall Street Journal писало, ссылаясь на источники, что Франция и Великобритания обсуждают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину.
Читайте также:
Лавров оценил ядерную риторику Макрона
Лавров попытался предугадать поведение Зеленского после заморозки помощи США
«Просто наглость»: Лавров назвал дискуссии о миротворцах на Украине «науськиванием» Киева на войну
Александр Бойцов