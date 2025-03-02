Фото: Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Все дискуссии европейских лидеров о возможности отправки на Украину миротворческого контингента, состоящего из военных нескольких стран Евросоюза, являются продолжением «науськивания» Киева на войну с Россией.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В интервью медиахолдингу «Красная звезда» он назвал рассуждения президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера о том, сколько тысяч своих войск они отправят на Украину и какие силы будут прикрывать их с воздуха, беспардонной наглостью.
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«Западные лидеры привели президента Украины Владимира Зеленского к власти на штыках и сейчас продолжают толкать его вперед, к продолжению конфликта», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.Сергей Лавров высказал твёрдое убеждение, что отправка на территорию Украины миротворческих подразделений никоим образом не будет способствовать урегулированию конфликта, так как не устранит его первопричины.
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Александр Бойцов