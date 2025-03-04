Лавров попытался предугадать поведение Зеленского после заморозки помощи США

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Поведение Владимира Зеленского на фоне заморозки помощи со стороны США невозможно предугадать. Об этом журналистам Первого канала заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
«Я не могу влезть в голову к этому человеку, да он и не человек», — прокомментировал главный дипломат РФ.Приостановка военной помощи Киеву произошла на фоне скандала между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима. Зеленскому указали на то, что он проявляет неуважение к американским властям в «священном Овальном кабинете». В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.
Ранее сообщалось, с кем говорил Зеленский перед извинением за перепалку с Трампом.
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