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Лавров попытался предугадать поведение Зеленского после заморозки помощи США

Лавров: нельзя предугадать поведение Зеленского после заморозки помощи Киеву
Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Поведение Владимира Зеленского на фоне заморозки помощи со стороны США невозможно предугадать. Об этом журналистам Первого канала заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
«Я не могу влезть в голову к этому человеку, да он и не человек», — прокомментировал главный дипломат РФ.
Приостановка военной помощи Киеву произошла на фоне скандала между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима. Зеленскому указали на то, что он проявляет неуважение к американским властям в «священном Овальном кабинете». В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.

Ранее сообщалось, с кем говорил Зеленский перед извинением за перепалку с Трампом.

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#новости
«То есть как?»: Захарову удивило незнание главы МИД Израиля о восхвалении Бандеры Киевом
Захарова удивилась, что в Израиле не в курсе восхваления Бандеры Киевом
04 марта 2025, 22:17

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Российский дипломат Мария Захарова удивлена, что глава израильского МИДа Гидеон Саар не в курсе восхваления Киевом нацистского пособника Степана Бандеры. Об этом она написала в личном Telegram-канале.
«То есть, как? Чем же тогда занято посольство Израиля в Киеве? Да и в Москве тоже. Они, получается, ни разу в столицу не докладывали о фактах?» — задалась вопросом официальный представитель МИД РФ.
Перед этим Саар заявлял, что ему не докладывали о национальном восхвалении Бандеры на Украине. Он пообещал проверить эти данные и выступить с осуждением при необходимости.

На фоне появления неонацистов на Украине Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации республики.

Ранее сообщалось, как боец ВС РФ один сдерживал ВСУ в ЛНР в течение практически трех месяцев.

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Названы темы выступления Трампа в Конгрессе
Трамп в Конгрессе будет говорить об Украине и американской мечте
04 марта 2025, 21:57

Фото: istockphoto/rarrarorro

Темами будущего выступления американского президента Дональда Трампа в Конгрессе станут разрешение украинского кризиса и «возрождение американской мечты». Об этом журналистам Fox News рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Он собирается выступить с фантастической речью. Темой является возрождение американской мечты, и возрождение американской мечты уже происходит. Он собирается погрузиться во внешнюю политику. Расскажет о своем намерении прекратить войну на Украине. Расскажет о своем плане вернуть всех заложников из Газы домой», — прокомментировала собеседница.
Она также добавила, что заокеанский лидер скажет про необходимость выделения дополнительных средств, чтобы укрепить защиту границы США.

Ранее сообщалось, какое решение Трампа осудили во Франции.

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Le Figaro: Ле Пен осудила решение Трампа остановить помощь Киеву
04 марта 2025, 21:42

Фото: istockphoto/SimonLukas

Решение президента США Дональда Трампа о прекращении поддержки Киева раскритиковала французский политик Марин Ле Пен. Ее цитирует газета Le Figaro.
«По моему мнению, грубость этого решения стоит осуждения. Это очень жестокий шаг в отношении украинских военных, патриотически защищающих свою страну», — произнесла глава фракции правой партии «Национальное объединение».
США приостановили помощь Украине на фоне скандала в Белом доме во время визита Владимира Зеленского. Перепалка в Овальном кабинете американской администрации произошла в пятницу, 28 февраля. Соответствующее решение властей подтвердили в Пентагоне.

Зеленский уже попытался извиниться за произошедшее.

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#сша
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Стало известно о разговоре Зеленского со Стармером перед извинением за скандал с Трампом
Sky News: Зеленский говорил со Стармером перед извинением после перепалки в США
04 марта 2025, 21:28

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский говорил по телефону с британским премьером Киром Стармером перед извинением за скандал в Белом доме. Об этом сообщил Sky News, сославшись на официального представителя Стармера.
«По его (представителя британского премьера — прим. ред.) словам, Кир Стармер и Владимир Зеленский сегодня снова говорили по телефону перед тем, как украинский президент заявил, что «пришло время все исправить» в отношениях с США», — говорится в сообщении.
Вместе с тем содержание телефонной беседы неизвестно, добавили журналисты.

Ранее американский миллиардер Илон Маск оценил оправдания Зеленского на фоне скандала в Белом доме.

Перепалка с участием Зеленского и республиканца Дональда Трампа произошла в минувшую пятницу, 28 февраля. После ссоры Трамп прекратил помогать Украине.

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Маск оценил попытку Зеленского оправдаться за перепалку в Белом доме
Маск заявил о важности шагов после слов Зеленского о скандале с Трампом
04 марта 2025, 21:12

Илон Маск (Фото: РИА Новости)

Американский предприниматель Илон Маск оценил попытку Владимира Зеленского оправдаться за скандал с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Об этом он написал в соцсетях.
«Важны действия, а не слова. Посмотрим, какие будут предприняты шаги», — сказано в публикации.
Перед этим Владимир Зеленский выразил сожаление из-за перепалки в здании американской администрации, заявив, что готов к диалогу, чтобы урегулировать украинский кризис, а также к подписанию соглашения по редкоземельным металлам.

Кроме того, о готовности украинской стороны подписать соглашение заявлял премьер Украины Денис Шмыгаль.

Скандал Зеленского и Трампа в Белом доме произошел 28 февраля.

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