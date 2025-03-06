Лавров оценил ядерную риторику Макрона

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Москва воспринимает ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона как угрозу. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза», — прокомментировал Лавров.
Напомним, 5 марта Макрон заявил об угрозе для Франции и Европы со стороны России. К тому же он допустил возможность размещения европейских военных на Украине.
По словам Лаврова, размещение на Украине миротворческих контингентов из стран НАТО будет означать их официальное вовлечение в конфликт
Читайте также:
Медведев: Макрон исчезнет навсегда в мае 2027 года
Захарова после речи Макрона о РФ: Так зачем французскому послу ехать в Россию
Депутат Шеремет назвал Макрона диктатором и обвинил в истерике
Элина Позднякова