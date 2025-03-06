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Лавров оценил ядерную риторику Макрона

Лавров: Москва считает ядерную риторику Макрона угрозой РФ
Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Москва воспринимает ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона как угрозу. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза», — прокомментировал Лавров.

Напомним, 5 марта Макрон заявил об угрозе для Франции и Европы со стороны России. К тому же он допустил возможность размещения европейских военных на Украине.

По словам Лаврова, размещение на Украине миротворческих контингентов из стран НАТО будет означать их официальное вовлечение в конфликт

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«Трудно там нашим»: На Украине призвали вывести подразделения ВСУ из Курской области
Украинский военнослужащий «Флэш»: ВСУ пора выводить из Курской области
06 марта 2025, 13:01

Фото: iStock/Olena_Z

Один из медийных украинских военнослужащих, специалист-радиотехник Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш», призвал украинские власти вывести ВСУ из Курской области, фактически признав, что операция в российском приграничье провалилась.
«Не думал, что я когда-нибудь такое скажу. Возможно, пора сворачиваться с курского направления. Трудно там нашим. Как отвлечение ресурсов противника эта операция себя, думаю, давно уже оправдала. А как политический козырь в переговорах — это сейчас сомнительно», — написал «Флэш» в Telegram-канале.
Напомним, в последнее время армия России успешно продвигается в Курской области, освобождая российские земли от противника. Только за последние дни бойцы ВС РФ зачистили или освободили Погребки, Орловку, Куриловку, Лебедевку и Черкасскую Конопельку.

6 марта штурмовики ВС РФ смогли перерезать ряд коммуникаций к югу от Суджи. По последним данным, до полного окружения города осталось менее 10 км.

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ВС РФ освободили Андреевку в ДНР
06 марта 2025, 12:36

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России освободила Андреевку в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Также российские бойцы поразили бригады противника в нескольких населенных пунктах ДНР. Так, потери ВСУ составили не менее 590 человек живой силы. Кроме того, украинская сторона лишилась боевой техники, в том числе американского производства.

Накануне Минобороны РФ также сообщило об освобождении от ВСУ села Привольное в ДНР.

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#минобороны рф
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#новости
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#сво
#всу
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Четыре российских десантника пленили 10 солдат ВСУ в Курской области — видео
Четыре российских десантника взяли в плен 10 солдат ВСУ в Курской области
06 марта 2025, 12:26

Фото: istockphoto/Leestat

Четыре российских разведчика из 83-й уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, входящей в группировку войск «Север», при штурме лесополосы в приграничном районе Курской области взяли в плен 10 военнослужащих ВСУ.
Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал помощник начальника разведки с позывным Зенит. По его словам, группа из четырёх бойцов получила задачу провести разведывательно-поисковые действия в лесополосе. В ходе её выполнения были обнаружены несколько оборудованных огневых позиций ВСУ. Переходя от окопа к окопу, от блиндажа к блиндажу российские военные взяли в плен 10 солдат противника.

Когда пленных вели в направлении тыла, группу атаковал украинский тяжелый дрон «Баба Яга», продолжил рассказ Зенит. Разведчики не растерялись и растянули над украинцами теплоизоляционные одеяла, чтобы укрыть их от наблюдения с воздуха. Солдаты ВСУ часто бьют по своим, чтобы они не попали в плен, пояснил командир. Затем военнопленных и сопровождающих их российских бойцов противник обстрелял из миномёта. Прицельным огнём украинцы уничтожили двух своих сослуживцев, заключил Зенит.





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Зеленский может превратить Украину в колонию США
Азаров: Зеленский превратит Украину в колонию США при заключении сделки
06 марта 2025, 11:59

Фото: iStock/Silent_GOS

Владимир Зеленский сделает Украину колонией США, если подпишет договор о редкоземельных металлах. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в эфире телеканала «Россия 24».
«Договор, который вы не просто сказали кабальный, он колониальный. То есть, по сути дела, подписав этот договор, он (Зеленский — ред.) превращает Украину в колонию», — считает Азаров.

Однако, по его словам, если Зеленский и подпишет данное соглашение с Вашингтоном, то оно не будет легитимным, так как глава киевского режима уже превысил срок своих полномочий.

Азаров отметил, что рано или поздно власть на Украине перейдет к законно избранным лицам, которые смогут в любой момент эту сделку разорвать.

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#зеленский
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Военкор Пегов честно рассказал об обстановке в Курской области
Военкор Пегов: Обстановка в Курской области по-прежнему остается крайне сложной
06 марта 2025, 11:16

Фото: iStock/vadimrysev

Военная ситуация в Курской области является сложной, однако инициатива остается на стороне ВС РФ. Об этом говорится в публикации проекта российского военкора Семена Пегова War Gonzo.
«С тяжелыми боями российские войска продолжают продвигаться к Малой Локне. ВСУ оказывают серьезное сопротивление. В целом, обстановка продолжает оставаться крайне сложной», — написал Пегов в своем Telegram-канале.

Однако, по его словам, инициатива в Курской области продолжает оставаться за армией России.

Ранее Telegram-канал «Рыбарь» написал, что 5 марта ВС РФ начали новую фазу контрнаступления в российском приграничье. Так, издание сообщает об успешных действиях российских бойцов по освобождению Курской области в феврале текущего года. Однако отмечается, что, несмотря на все неудачи, ВСУ не собираются добровольно оставлять оккупированную территорию России.

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