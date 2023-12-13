Лавров: Россия не хотела ссориться с Западом, но он пытается разрушить ее связи

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хотела ссориться с западными странами, однако сейчас они пытаются разрушить связи Москвы со странами СНГ. Об этом Лавров сообщил во время выступления с докладом о реализации Концепции внешней политики в Совете Федерации.
Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что хочет подавить Россию. В ответ на это заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у США нет объяснения такой позиции, также как и у европейских лидеров, которые неоднократно изъявляли подобное желание.
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