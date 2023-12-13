Медведев прокомментировал новые заявления Байдена по Украине

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале написал, что новые заявления американского президента Джо Байдена, которые были сделаны во время визита Владимира Зеленского, означают, что победой для США сегодня является сохранение этой страны на карте мира, причём неважно, в каких границах.
Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере 200 миллионов долларов. Это заявление было сделано во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, который посетил Белый дом.
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Екатерина Коршунова