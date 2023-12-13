Госдума продлила право участников СВО обратиться за кредитными каникулами

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Госдума приняла закон о продлении до конца 2024 года права участников специальной военной операции и членов их семей обратиться за кредитными каникулами, а также о списании кредитных поручительств погибших или тяжело раненых участников спецоперации.
По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, данная норма продлевается еще на год, так как специальная операция все еще длится. Сообщается, что закон должен вступить в силу со дня его официальной публикации.
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