Лавров: Россия не согласится на договоренности, ущемляющие безопасность Израиля

Фото: сайт Кремля
Россия не согласится на договоренности по ближневосточному урегулированию конфликта, которые ущемляют безопасность Израиля. Об этом завил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на пленарном заседании Совета Федерации.
Министр отметил, что также Россия не приемлет исключения возможности создания Палестины.
Лавров добавил, что от того, что использует еврейское государство против палестинского движения ХАМАС, страдает мирное население. В секторе Газа жилые кварталы сравниваются с землей, пояснил глава российского ведомства. Он также назвал ситуацию ужасной.
Конфликт на Ближнем Востоке, который вновь перешел в фазу активного противостояния 7 октября, продолжается. Армия обороны Израиля ежедневно наносит удары по гражданским объектам анклава, в том числе, по объектам, где укрываются мирные жители.
Читайте также:
Лавров заявил, что конфликт на Украине сделал Россию сильнее
Лавров рассказал о дипотношениях с Германией после закрытия консульств в РФ
Лавров раскрыл, как долго будет занимать пост главы МИД РФ
Лавров добавил, что от того, что использует еврейское государство против палестинского движения ХАМАС, страдает мирное население. В секторе Газа жилые кварталы сравниваются с землей, пояснил глава российского ведомства. Он также назвал ситуацию ужасной.
Читайте также:
Лавров заявил, что конфликт на Украине сделал Россию сильнее
Лавров рассказал о дипотношениях с Германией после закрытия консульств в РФ
Лавров раскрыл, как долго будет занимать пост главы МИД РФ
Анастасия Крестьянова