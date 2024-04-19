Reuters: Иран приостановил полеты над некоторыми городами

Фото: istock / Dushlik
Иран приостановил полеты над рядом городов. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на иранское государственное СМИ.
«Полеты над городами Исфахан, Шираз и Тегеран приостановлены», — сообщает госагентство.До этого сообщалось, что Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана.
Вечером 13 апреля Иран запустил БПЛА и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на «многочисленные преступления», в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. В Тегеране отметили, что атаковали только военные объекты, откуда был совершен удар по консульству.
Читайте также:
Bloomberg: Байден назвал Китай страной «ксенофобов и пенсионеров»
Аргентина попросила у НАТО статус глобального партнера
Алина Юрчак