Иран выявил дислокацию ядерных объектов Израиля и готовить ударить «в любую минуту»





Соответствующее заявление выпустил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Как говорится в документе, Иран выявил дислокацию всех ядерных объектов Израиля и готов в любую минуту нанести по ним удар в случае агрессии Тель-Авива.Добавляется, что что в случае нападения Тегеран мгновенно ответит зеркальным ударом по Израилю.Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля определилась, каким способом ответит на недавнюю атаку Ирана. Но, по данным источника, сроки ответного удара пока не определены. Подробнее читайте в материале «Радио 1».Читайте также:Bild: МИД ФРГ вызвал посла РФ из-за задержания подозреваемых в шпионажеhttps://radio1.ru/news/politika/bild-mid-frg-vizval-posla-rf-iz-za-zaderzhaniya-podozrevaemih-v-shpionazhe/TWZ: в США представили подводный дрон с неограниченной автономностью Manta Rayhttps://radio1.ru/news/politika/neogranichennoe-rasstoyanie-v-ssha-razrabativayut-sekretnoe-oruzhie-protiv-rossii/Украинский премьер Шмыгаль пригрозил США третьей мировой войнойhttps://radio1.ru/news/politika/ukrainskii-premer-shmigal-prigrozil-ssha-tretei-mirovoi-voinoi/