Лавров: Россия поддерживает гарантии безопасности для Украины со стороны Европы
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поддерживает гарантии безопасности для Украины со стороны Европы. По словам дипломата, главное, чтобы они были надежными.
На совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади глава российского МИД отметил, что в вопросе гарантий безопасности для Украины нужно ориентироваться на наработки, которые были достигнуты еще в 2022 году на переговорах в Стамбуле.
«Что касается сообщений о том, что Великобритания, Франция, Германия хотят выработать коллективные гарантии безопасности, мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надежными», — сказал Лавров.
Дипломат отметил, что в апреле на стамбульских переговорах украинская сторона предложила отказ от вступления в НАТО и подтверждения нейтрального и безъядерного статуса для страны. Именно эти тезисы Лавров назвал хорошим примером для гарантий безопасности.