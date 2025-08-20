Лавров: Россия поддерживает гарантии безопасности для Украины со стороны Европы

20 августа 2025, 17:58

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поддерживает гарантии безопасности для Украины со стороны Европы. По словам дипломата, главное, чтобы они были надежными.





На совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади глава российского МИД отметил, что в вопросе гарантий безопасности для Украины нужно ориентироваться на наработки, которые были достигнуты еще в 2022 году на переговорах в Стамбуле.





«Что касается сообщений о том, что Великобритания, Франция, Германия хотят выработать коллективные гарантии безопасности, мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надежными», — сказал Лавров.