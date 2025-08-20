20 августа 2025, 17:06

Политолог Фельдман: НАТО не будет размещать войска на Украине в ближайшее время

Фото: iStock/Michele Ursi

НАТО не планирует размещать свои войска на территории Украины в ближайшем будущем. Так считает кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.





Основной целью российской спецоперации является предотвращение использования странами Запада территории Украины в качестве базы для атак на Россию, напомнил эксперт.





«Москва не может пойти на перемирие, если оно подразумевает под собой фактическую оккупацию Украины войсками европейских стран. Предлагая Киеву оккупацию под видом гарантий безопасности, так называемая коалиция желающих демонстрирует полное непонимание первопричин конфликта», — сказал Фельдман «Известиям».

«Конечно, американские войска в качестве миротворческого контингента на Украине не были бы самым предпочтительным вариантом для России. Несмотря на последние усилия Трампа, Штаты по-прежнему являются страной НАТО. Однако не стоит исключать и такой исход», — отметил Колесник.