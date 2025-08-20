Политолог исключил размещение войск НАТО на Украине в ближайшее время
НАТО не планирует размещать свои войска на территории Украины в ближайшем будущем. Так считает кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.
Основной целью российской спецоперации является предотвращение использования странами Запада территории Украины в качестве базы для атак на Россию, напомнил эксперт.
«Москва не может пойти на перемирие, если оно подразумевает под собой фактическую оккупацию Украины войсками европейских стран. Предлагая Киеву оккупацию под видом гарантий безопасности, так называемая коалиция желающих демонстрирует полное непонимание первопричин конфликта», — сказал Фельдман «Известиям».
Он добавил, что российской стороне опять придётся объяснять европейским представителям, что подобное развитие событий является неприемлемым для Москвы.
Тем временем член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник не исключил в разговоре с «Газетой.Ru», что президент США Дональд Трамп отправит на Украину американских военных в качестве миротворцев.
«Конечно, американские войска в качестве миротворческого контингента на Украине не были бы самым предпочтительным вариантом для России. Несмотря на последние усилия Трампа, Штаты по-прежнему являются страной НАТО. Однако не стоит исключать и такой исход», — отметил Колесник.
Депутат также выразил уверенность, что переговорные группы смогут прийти к разумному компромиссу ради установления прочного мира.