В России ввели ответные санкции против Британии
Россия ввела ответные санкции в отношении 21 гражданина Великобритании из различных сфер, сообщило МИД РФ 20 августа.
В заявлении отмечено, что в российский «стоп‑лист» включены представители СМИ, НКО, консалтинговых компаний и экспертного сообщества, которые, по мнению ведомства, распространяли дезинформацию о России и специальной военной операции и усиливали поддержку киевского режима.
В МИД заявили, что скорость, с которой Лондон распространял антироссийскую информационную кампанию, свидетельствует о возможности применения подобных пропагандистских методов в отношении любых государств.
Ранее в тот же день Великобритания ввела ограничения против пяти организаций и трёх физических лиц. В британский санкционный список, по данным источников, попали руководитель проекта A7A5 по криптовалюте, привязанной к рублю, Леонид Шумаков, киргизский «Капитал Банк Центральной Азии» и его директор, гражданин Киргизии Кантемир Чалбаев.
