В России ввели ответные санкции против Британии

20 августа 2025, 17:45

МИД РФ: Россия ввела ответные санкции против 21 британского подданного

Фото: istockphoto/Mordolff

Россия ввела ответные санкции в отношении 21 гражданина Великобритании из различных сфер, сообщило МИД РФ 20 августа.