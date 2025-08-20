На Украине рассказали об операции против Зеленского после саммита Россия — США на Аляске
Европа хочет убрать Зеленского от власти и начала операцию
По сведениям украинских СМИ, европейские страны начали операцию, цель которой — смещение Владимира Зеленского.
Как утверждается в публикациях, для этого Европа намерена задействовать созданную США инфраструктуру контроля над происходящим на Украине. Авторы материала подчёркивают, что ключевым рычагом давления служит зависимость Киева от европейской финансовой и военной помощи.
«При помощи этой инфраструктуры они могут как влиять на действия Зеленского, так и, в случае необходимости, попытаться заменить его кем-либо другим на посту президента», — сказано в материале.
Ранее политолог Денис Денисов из Финансового университета при правительстве РФ сообщил «Газете.Ru», что бывший главком ВСУ Валерий Залужный имеет шансы на президентство, однако реальных выборов в ближайшее время ожидать не приходится. По данным фриланс‑журналистки из США Кэти Ливингстон, в Лондоне ведётся работа по созданию предвыборного штаба Залужного, хотя официального заявления о выдвижении ещё не было.