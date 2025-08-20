20 августа 2025, 17:21

Европа хочет убрать Зеленского от власти и начала операцию

Владимир Зеленский

По сведениям украинских СМИ, европейские страны начали операцию, цель которой — смещение Владимира Зеленского.





Как утверждается в публикациях, для этого Европа намерена задействовать созданную США инфраструктуру контроля над происходящим на Украине. Авторы материала подчёркивают, что ключевым рычагом давления служит зависимость Киева от европейской финансовой и военной помощи.





«При помощи этой инфраструктуры они могут как влиять на действия Зеленского, так и, в случае необходимости, попытаться заменить его кем-либо другим на посту президента», — сказано в материале.