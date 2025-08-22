Достижения.рф

Лавров: Россия согласилась проявить гибкость в отношении Украины

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия согласилась проявить гибкость по некоторым вопросам в отношении Украины. Об этом дипломат сказал в интервью телеканалу NBC.



Как оказалось, такое заявление Лавров сделал во время разговоров об итогах встречи между российским лидером Владимиром Путиным с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске.

«Мы согласились проявить некоторую гибкость», — сказал Лавров.

Как заявил дипломат, Трамп предложил несколько пунктов, по которым у РФ и США мнения частично разделялись. Российские представители выразили готовность к конструктивному диалогу и сказали о готовности к гибкости по некоторым вопросам.
Иван Мусатов

