Лавров: Россия согласилась проявить гибкость в отношении Украины
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия согласилась проявить гибкость по некоторым вопросам в отношении Украины. Об этом дипломат сказал в интервью телеканалу NBC.
Как оказалось, такое заявление Лавров сделал во время разговоров об итогах встречи между российским лидером Владимиром Путиным с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске.
«Мы согласились проявить некоторую гибкость», — сказал Лавров.
Как заявил дипломат, Трамп предложил несколько пунктов, по которым у РФ и США мнения частично разделялись. Российские представители выразили готовность к конструктивному диалогу и сказали о готовности к гибкости по некоторым вопросам.