В Белом доме высмеяли желание Камалы Харрис отправиться в тур с новой книгой

22 августа 2025, 14:48

Камала Харрис (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон посмеялась над желанием бывшего вице-президента и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис отправиться в тур с новой книгой. Об этом представитель американских властей написала в соцсети X.





Как оказалось, Харрис намерена отправиться в тур по стране для продвижения своей новой книги, где она написала о неудачной президентской кампании перед выборами 2024 года.





«Она рассказывает о том, как проиграла? Неужели у ее команды нет ни капли самосознания, или они просто ее ненавидят?» — прокомментировала намерение Харрис пресс-секретарь.