В Белом доме высмеяли желание Камалы Харрис отправиться в тур с новой книгой

Камала Харрис (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон посмеялась над желанием бывшего вице-президента и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис отправиться в тур с новой книгой. Об этом представитель американских властей написала в соцсети X.



Как оказалось, Харрис намерена отправиться в тур по стране для продвижения своей новой книги, где она написала о неудачной президентской кампании перед выборами 2024 года.

«Она рассказывает о том, как проиграла? Неужели у ее команды нет ни капли самосознания, или они просто ее ненавидят?» — прокомментировала намерение Харрис пресс-секретарь.

К тому же Джексон обратила внимание на то, что формат тура по продвижению книги выглядит странно с точки зрения подготовки к следующим выборам.

Харрис отправляется в тур со своей книгой «107 дней». В ней она рассказывает о своей кампании перед неудачными выборами, в которых она проиграла президенту США Дональду Трампу.
Иван Мусатов

