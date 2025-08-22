«Озвучивает инсайды»: Путин отказался от удара по администрации Зеленского
Владимиру Путину якобы поступало предложение нанести удар по улице Банковой в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого», со ссылкой на заявление Александра Лукашенко.
Президент России на предложение нанести ракетный удар высокоточным комплексом «Искандер» (который в армии часто называют «Орешник») по киевскому зданию, где располагается офис Владимира Зеленского, ответил отказом.
«Первый озвучивает инсайды! Например, о том, как предлагали «Орешником» по Банковой… И как Путин сказал: ни в коем случае!», — сказано в сообщении.Следует отметить, что в конце июля Служба внешней разведки Российской Федерации распространила заявление, в котором утверждалось о проведении тайной встречи между представителями западных стран и окружением Владимира Зеленского. По данным СВР, на встрече обсуждались перспективы смены руководства Украины.