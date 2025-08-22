«Озвучивает инсайды»: Путин отказался от удара по администрации Зеленского

22 августа 2025, 13:57

Путин отклонил предложение о нанесении удара по киевской администрации

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Владимиру Путину якобы поступало предложение нанести удар по улице Банковой в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого», со ссылкой на заявление Александра Лукашенко.





Президент России на предложение нанести ракетный удар высокоточным комплексом «Искандер» (который в армии часто называют «Орешник») по киевскому зданию, где располагается офис Владимира Зеленского, ответил отказом.

«Первый озвучивает инсайды! Например, о том, как предлагали «Орешником» по Банковой… И как Путин сказал: ни в коем случае!», — сказано в сообщении.

