Лавров: Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области

Фото: сайт Кремля
Россия устанавливает все факты крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, на борту которого находились украинские военнопленные. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, Россия сейчас устанавливает все факты произошедшего.
Он подчеркнул, что украинская сторона сразу после крушения Ил-76 заявила «об очередной победе ВСУ». Однако, когда стало известно, что на борту упавшего самолета находились украинские военнопленные, киевский режим начал «заметать под ковер» свои сообщения о победах.
Он также добавил, что Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за украинской атаки на самолет Ил-76 ВКС РФ с пленными ВСУ на борту.
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Он подчеркнул, что украинская сторона сразу после крушения Ил-76 заявила «об очередной победе ВСУ». Однако, когда стало известно, что на борту упавшего самолета находились украинские военнопленные, киевский режим начал «заметать под ковер» свои сообщения о победах.
«Повторюсь, мы только-только эту информацию получили, она проверяется, в том числе для этого мы настаиваем на созыве сегодня заседания Совета Безопасности, где украинская сторона могла бы рассказать, как все это произошло», - отметил Лавров.
Он также добавил, что Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за украинской атаки на самолет Ил-76 ВКС РФ с пленными ВСУ на борту.
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Элина Позднякова