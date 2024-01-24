В ГУР заявили, что не знают, кто находился на борту Ил-76

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В Главном управлении разведки минобороны Украины заявили, что не имеют информации о том, кто именно находился на борту сбитого Ил-76. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
«Сегодня должен был состояться обмен пленными, который не состоялся. По утверждению российской стороны это произошло в результате поражения российского самолета Ил-76, который якобы перевозил украинских пленных. Сейчас Украина не обладает достоверной и исчерпывающей информацией по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве», - говорится в сообщении.
При этом в ведомстве утверждают, что российская сторона не проинформировала Украину о том, что перевозки пленных проводятся воздушным путем для обеспечения его безопасности в определённое время, как делалось ранее.
Ранее Генеральный штаб ВСУ через пол дня после крушения Ил-76 с пленными ВСУ на борту сделал заявление, из которого следует, что Украина продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении.
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Элина Позднякова