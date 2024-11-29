Лавров: RT и Sputnik доказали способность непредвзятого анализа событий

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)
Глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что RT и Sputnik доказали на практике свою способность доносить объективную информацию до аудитории и предлагать непредвзятый анализ событий. Об этом он заявил на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий на посольском круглом столе. По его словам, Запад же показал свою нетерпимость к другим точкам зрения.
«Сегодня государства коллективного Запада, много разглагольствующие о свободе слова, плюрализме, демократии, на практике демонстрируют вопиющую нетерпимость к любой альтернативной точке зрения», — пояснил глава министерства, передает RT.Вместе с тем на том же выступлении Лавров заявил, что нужно сделать для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, для этого следует устранить первопричины кризиса, к которым относятся расширение НАТО путем поглощения Украины и истребление прав русских и русскоязычных украинских граждан.
«Любое урегулирование украинского конфликта не будет прочным, долговременным, если не удастся устранить его первопричины», — подчеркнул он.Читайте также:
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