В МИД Катара выступили с недовольством о милитаризации конфликта на Украине

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Катар неоднократно предупреждал, что милитаризация конфликта на Украине не принесет пользы и лишь усложнит ситуацию.
«Я могу сказать вам одно: с первого дня мы говорили, что милитаризация этого конфликта не принесет пользы», — сообщил официальный представитель МИД страны Маджид бен Мухаммед аль-Ансар в эфире подкаста One Decision.По его словам, не так давно появилась информация о том, что Катар якобы перепродает оружие украинцам. Дипломат, в свою очередь, обозначил, что это — не прерогатива Катара. Страна против милитаризации украинского конфликта, поэтому ей нет смысла поставлять вооружение на фронт.
В конце октября 2024 года переговоры между представителями США, Израиля и Катара о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников начались в Дохе.
О том, что Катар желает мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной и не передает оружие ни одной из сторон, Катар заявляет не в первый раз.
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Мария Моисеева