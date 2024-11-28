Европу насторожила одна особенность «Орешника»

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия добьется того, чтобы США осознали последствия своей вовлеченности в конфликт на Украине. По его словам, Вашингтон уже фактически стал стороной конфликта, легко обсуждая удары американским оружием по территории России.