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Российская ракета «Орешник» стала самым дальнобойным оружием, примененным в Европе, пишет New York Times.
Несмотря на то что дальность полета ракеты «Орешник» уступает межконтинентальным баллистическим ракетам, она способна поражать значительную часть европейской территории. Это делает ракету уникальной в своем классе.
Автор статьи подчеркивает, что из-за особенностей баллистической траектории и наличия суббоеприпасов ракета становится практически недостижимой для украинских систем ПВО.
Ранее «Радио 1» сообщало, что россиянам раскрыли секрет успеха создания «Орешника» и причину его превосходства.
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Автор статьи подчеркивает, что из-за особенностей баллистической траектории и наличия суббоеприпасов ракета становится практически недостижимой для украинских систем ПВО.
«Баллистические ракеты выводятся в атмосферу ракетами, а затем спускаются на высокой скорости из-за силы тяжести. Это может сделать их перехват очень сложным для систем ПВО и практически невозможным, если будут выпущены суббоеприпасы», — информирует New York Times.Высокая скорость спуска и сложность перехвата делают ее чрезвычайно эффективным средством поражения. Эти характеристики позволяют «Орешнику» существенно превосходить по возможностям многие существующие виды вооружений в регионе.
Ранее «Радио 1» сообщало, что россиянам раскрыли секрет успеха создания «Орешника» и причину его превосходства.
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Мария Моисеева