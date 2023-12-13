Путин поздравил Совфед с 30-летием

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин в поздравлении с 30-летием Совета Федерации заявил, что активная помощь сенаторов бойцам спецоперации и жителям новых регионов РФ заслуживает самого глубокого уважения. Об этом говорится в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.
Глава российского государства подчеркнул, что дата юбилея Совфеда значима, она также неразрывно связана со становлением нынешней российской государственности, укреплением ее основ демократии и Конституции. Путин отметил, что Совет Федерации долгие годы играет важную роль в развитии государства и общества.
Российский лидер добавил, что в первую очередь Совфед занимается проблемами и интересами россиян.
Ранее Путин поздравил россиян с тридцатилетием со дня принятия Конституции. Путин сообщил, что Конституция РФ работает и стабилизирует страну.
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Российский лидер добавил, что в первую очередь Совфед занимается проблемами и интересами россиян.
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Екатерина Коршунова