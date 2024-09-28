Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США оказался неудачным, поскольку предводитель киевского режима не добился ни одной поставленной цели. Об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.
Политик отметил, что в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН «ничего не пошло по плану Зеленского». По словам Филиппо, Украина так и не получила позволение бить вглубь РФ западным дальнобойным оружием.
Он добавил, что для многих стало очевидным поражение ВСУ в Донбассе.
Ранее сообщалось, что выступление Владимира Зеленского на встрече с кандидатом на пост президента США от республиканцев Дональдом Трампом стало позором для украинского лидера. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Он добавил, что для многих стало очевидным поражение ВСУ в Донбассе.
Ранее сообщалось, что выступление Владимира Зеленского на встрече с кандидатом на пост президента США от республиканцев Дональдом Трампом стало позором для украинского лидера. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова