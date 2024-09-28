Песков: ядерная доктрина — ответ Западу на подготовку к войне с Россией

Фото: Сайт Кремля
В Кремле назвали корректировку ядерной доктрины России зеркальным отражением на действия Запада. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 сентября журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По данным официального представителя, Кремль расценивает заявления должностных лиц на Западе о подготовке к войне с Россией, как официальную позицию стран.
Президент РФ Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России в ходе заседания Совбеза РФ 25 сентября. Говоря об «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания», президент подчеркнул, что военная агрессия в отношении Россию со стороны другого государства, которая поддерживается любой ядерной державой, будет рассматриваться как совместное нападение.
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«Мы строим свое понимание о подходах наших визави, или наших партнеров, или наших противников, недругов, именно основываясь на этих официальных заявлениях. Поэтому, да, это абсолютное "зеркало" той позиции, которую они занимают», — заявил Песков.
Президент РФ Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России в ходе заседания Совбеза РФ 25 сентября. Говоря об «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания», президент подчеркнул, что военная агрессия в отношении Россию со стороны другого государства, которая поддерживается любой ядерной державой, будет рассматриваться как совместное нападение.
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Лия Мурадьян