Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Канцлер Германии Олаф Шольц только «молча отвёл глазки в сторону», когда были взорваны «Северные потоки». Он «не посмел даже пикнуть».
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. По его словам, Германия покорно приняла очередное ущемление своих экономических интересов со стороны Вашингтона, что лучше всего подтвердило поведение федерального канцлера после терактов на газопроводах.
Глава российского МИД также коснулся телефонного разговора Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Лаврова, канцлер не сказал ничего нового про Украину, кроме того, что содержится в его обычных публичных заявлениях. Шольц не коснулся первопричин конфликта, гонений на русский язык и ущемления прав русскоязычного населения на Украине, заключил министр.
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Александр Бойцов