Лавров: В вопросе покупки США Гренландии нужно выслушать мнение жителей острова

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Говоря о планах избранного президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию к Соединённым Штатам, следует помнить, что в этом вопросе необходимо прежде выслушать мнение жителей северного острова.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова передаёт издание «Лента.ру». Глава российского внешнеполитического ведомства предположил, что инициативы Трампа относительно Гренландии и Панамского канала приобретут формы конкретных шагов уже после его инаугурации, которая пройдёт 20 января.
Он отметил, что, по словам премьер-министра Гренландии Муте Эгеде, жители острова не хотят быть ни американцами, ни датчанами. Лавров подчеркнул, что мнение гренландцев относительно их будущего должно иметь первостепенное и решающее значение.
Глава российского МИД сравнил эту ситуацию с тем, как Москва прислушалась к мнению жителей Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые на референдумах выразили свои пожелания относительно будущего регионов.
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Он отметил, что, по словам премьер-министра Гренландии Муте Эгеде, жители острова не хотят быть ни американцами, ни датчанами. Лавров подчеркнул, что мнение гренландцев относительно их будущего должно иметь первостепенное и решающее значение.
Глава российского МИД сравнил эту ситуацию с тем, как Москва прислушалась к мнению жителей Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые на референдумах выразили свои пожелания относительно будущего регионов.
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Александр Бойцов