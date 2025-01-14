Лавров: США руками Украины хотят вывести из строя газопровод «Турецкий поток»

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Соединённым Штатам не нужны никакие конкуренты в сфере энергетики. Именно поэтому Вашингтон «науськивает» Украину, чтобы её руками вслед за «Северными потоками» вывести из строя и «Турецкий поток».
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. Он напомнил, что с помощью этого газопровода российский газ в значительном объёме поставляется в страны Европейского союза через Восточную и Юго-Восточную Европу.
Очевидно, что целью подобных акций является стремление со стороны США устранить любую экономическую конкуренцию, отметил глава российского внешнеполитического ведомства. Наиболее часто используемым инструментом такой политики являются санкции, но Вашингтон не чурается и террористических методов, как это было с «Северными потоками», а теперь вот и с «Турецким потоком», заключил Лавров.
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Александр Бойцов