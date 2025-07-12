Лавров: КНДР выразила поддержку РФ в поставленных на СВО задачах
Помощь со стороны КНДР в выполнении задач спецоперации на Украине была искренним проявлением солидарности, у российской стороны не было причин отказываться.
Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции со своим северокорейским коллегой Цой Сон Хи в Вонсане.
«Мы исходим из того, что КНДР сама определяет те формы, в которых мы реализуем наш договор о стратегическом партнерстве», — сказал Лавров.Главный дипломат страны выразил признательность за помощь северокорейских военнослужащих в освобождении курского региона от украинских неонацистов. Лавров заключил, что инициатором в этом вопросе стал Пхеньян.
Боевики ВСУ вторглись в Курскую область в августе прошлого года. Российский регион освобожден от вражеских сил 26 апреля.