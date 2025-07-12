Лавров: КНДР выразила поддержку РФ в поставленных на СВО задачах

12 июля 2025, 11:30

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Помощь со стороны КНДР в выполнении задач спецоперации на Украине была искренним проявлением солидарности, у российской стороны не было причин отказываться.





Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции со своим северокорейским коллегой Цой Сон Хи в Вонсане.





«Мы исходим из того, что КНДР сама определяет те формы, в которых мы реализуем наш договор о стратегическом партнерстве», — сказал Лавров.

