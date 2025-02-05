Лавров: Слова Трампа об ошибочности втягивания Киева в НАТО можно лишь приветствовать

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Слова недавно вступившего в должность президента США Дональда Трампа об ошибочности действий по затягиванию Украины в НАТО, которые осуществлял его предшественник Джозеф Байден, не могут не вызвать восхищения.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В своём выступлении в рамках посольского «круглого стола», посвящённого вопросам урегулирования украинского конфликта, он напомнил, что в одном из первых своих выступлений Трамп подверг критике действия прежней администрации, назвав одной из главных ошибок Байдена бесконечные попытки втянуть Украину в НАТО.
Лавров подчеркнул, что именно США определят то, какова будет позиция Запада в вопросах урегулирования конфликта. Это означает, что такой же позиции будет придерживаться и Киев, сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства на встрече с главами дипломатических миссий.
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«Впервые западный лидер, не просто западный, но лидер США, лидер, стало быть, всего западного мира, произнес такие слова, которые мы приветствуем», — сказал глава российского МИД.
Лавров подчеркнул, что именно США определят то, какова будет позиция Запада в вопросах урегулирования конфликта. Это означает, что такой же позиции будет придерживаться и Киев, сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства на встрече с главами дипломатических миссий.
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Александр Бойцов