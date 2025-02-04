Лавров назвал ошибкой поворот внешней политики РФ к Западу после распада СССР

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Поворот российской внешней политики в сторону Запада на фоне распада СССР был ошибочным. Уверенность в этом выразил главный дипломат РФ Сергей Лавров.
«К огромному сожалению, руководство Российской Федерации после того, как Россия стала суверенным государством уже вне Советского Союза, считало, что для него распахнуты двери так называемой западной цивилизации, а все остальное не имеет никакого значения. Это была стратегическая ошибка. Теперь это уже признано всеми, в том числе на государственном уровне», — произнес глава МИД России в рамках выступления на презентации департамента партнерства с Африкой.Лавров добавил, что упомянутая ошибка — хороший урок для текущего руководства страны, а также для нынешнего поколения жителей РФ.
Перед этим стало известно, как отреагировала Варшава на «Орешник». Подробности рассказал российский посол в Польше.
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Никита Кротов