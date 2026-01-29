Путин и президент ОАЭ делают ставку на двусторонние связи

29 января 2026, 19:33

В Кремле назвали главную тему переговоров лидеров России и ОАЭ

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Основным предметом переговоров президента России Владимира Путина с лидером Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном стали двусторонние отношения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.