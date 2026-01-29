Достижения.рф

Путин и президент ОАЭ делают ставку на двусторонние связи

В Кремле назвали главную тему переговоров лидеров России и ОАЭ
Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Основным предметом переговоров президента России Владимира Путина с лидером Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном стали двусторонние отношения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



По его словам, именно развитие сотрудничества между Москвой и Абу-Даби находится в центре внимания сторон. Представитель Кремля подчеркнул, что этот вопрос является ключевым в повестке встречи.

Переговоры проходят 29 января в Кремле. В них также участвуют спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Последний ранее возглавлял российскую делегацию на трехсторонних переговорах с США и Украиной в Абу-Даби.

Софья Метелева

