Путин и президент ОАЭ делают ставку на двусторонние связи
Основным предметом переговоров президента России Владимира Путина с лидером Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном стали двусторонние отношения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, именно развитие сотрудничества между Москвой и Абу-Даби находится в центре внимания сторон. Представитель Кремля подчеркнул, что этот вопрос является ключевым в повестке встречи.
Переговоры проходят 29 января в Кремле. В них также участвуют спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Последний ранее возглавлял российскую делегацию на трехсторонних переговорах с США и Украиной в Абу-Даби.
