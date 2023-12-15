Лавров сообщил о предложении от западного лидера начать переговоры по Украине

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Западный лидер неоднократно посылал сигналы о необходимости начала переговоров по Украине и европейской безопасности. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
Глава МИД отметил, что дипломаты уже в течение полугода наблюдают со стороны западных политиков признания о необходимости проведения переговоров для выявления стратегии по украинскому конфликту.
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Анастасия Чинкова