Республика Беларусь вошла в состав ШОС

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Белоруссию приняли в ШОС на саммите в Астане, сообщили в Коммерсанте.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, который проходил в Астане, начался с торжественной церемонии подписания документов о приёме Белоруссии в состав организации. Президент Владимир Путин и другие лидеры объединения поставили свои подписи под необходимыми документами.
Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС ещё в 2022 году.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что Белоруссия в кратчайшие сроки выполнила все процедуры для полноправного участия в организации. Таким образом, страна стала десятым полноправным членом организации. Такой же статус имеют Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году в Шанхае. Её основные цели — укрепление доверия между странами-участниками, развитие сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.
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Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС ещё в 2022 году.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что Белоруссия в кратчайшие сроки выполнила все процедуры для полноправного участия в организации. Таким образом, страна стала десятым полноправным членом организации. Такой же статус имеют Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
«Беларусь выполнила необходимые процедуры на пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества», — подчеркнул господин Токаев.
Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году в Шанхае. Её основные цели — укрепление доверия между странами-участниками, развитие сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.
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Мира Полтева