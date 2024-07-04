Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин провел серию двусторонних встреч на полях саммита ШОС. Об этом пишет РИА Новости.
Глава государства провел переговоры с председателем КНР Си Цзинпинем, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
В программе второго дня саммита — пленарное заседание и встреча в формате «ШОС плюс», на которую приглашены руководители государств — наблюдателей и партнеров по диалогу, главы международных организаций.
С 3 по 4 июля в столице Казахстана проходит саммит ШОС. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, у которого в рамках мероприятия запланирован целый ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.
Президент Турции Эрдоган не станет посредником в переговорах с Украиной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В программе второго дня саммита — пленарное заседание и встреча в формате «ШОС плюс», на которую приглашены руководители государств — наблюдателей и партнеров по диалогу, главы международных организаций.
С 3 по 4 июля в столице Казахстана проходит саммит ШОС. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, у которого в рамках мероприятия запланирован целый ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.
Президент Турции Эрдоган не станет посредником в переговорах с Украиной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова