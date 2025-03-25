Глава МИД РФ Лавров 25 марта поделится аспектами переговоров России и США

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 марта расскажет о некоторых аспектах прошедших переговоров между представительствами России и США. Этим поделилась официальный представитель МИД Мария Захарова в своем telegram-канале.
«О некоторых аспектах этих контактов расскажет завтра Сергей Лавров в интервью Первому каналу», — пишет Захарова.
Переговоры между представительствами России и США стартовали 24 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Диалог продлился свыше 12 часов. Отмечается, что глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин вышел в хорошем настроении со встречи.
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Иван Мусатов