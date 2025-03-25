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Глава МИД РФ Лавров 25 марта поделится аспектами переговоров России и США

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 марта расскажет о некоторых аспектах прошедших переговоров между представительствами России и США. Этим поделилась официальный представитель МИД Мария Захарова в своем telegram-канале.
«О некоторых аспектах этих контактов расскажет завтра Сергей Лавров в интервью Первому каналу», — пишет Захарова.

Переговоры между представительствами России и США стартовали 24 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Диалог продлился свыше 12 часов. Отмечается, что глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин вышел в хорошем настроении со встречи.

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Представитель РФ в Эр-Рияде Карасин был в хорошем настроении после переговоров
РИА Новости: Карасин был в хорошем настроении после переговоров с США в Эр-Рияде
24 марта 2025, 23:42

Фото: iStock/Waldemarus

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин был в хорошем настроении после переговоров с представителями США в Эр-Рияде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации.
«Позитивное», — сказал источник агентства в ответе на вопрос о настроении Карасина после переговоров.

Встреча делегаций двух стран состоялась 24 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Переговоры между представительствами продлились свыше 12 часов. Совместное заявление об их итогах будет опубликовано 25 марта во вторник.

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РФ и США опубликуют совместное заявление по итогам переговоров 25 марта
24 марта 2025, 23:27

Фото: iStock/vchal

Совместное заявление РФ и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано 25 марта. Об этом сообщает РИА Новости.
«Совместное заявление будет опубликовано ими самими завтра», — поделился источник с агентством.

Переговоры между представителями двух стран прошли в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и продлились свыше 12 часов. Российская сторона была представлена главой международного комитета Совета Федерации Григорием Карасиным и советником директора ФСБ Сергеем Беседой.

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#сша
#заявление
#запад
#рф
#переговоры
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#саудовская аравия
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Американские сенаторы потребовали от Трампа передать Украине замороженные активы РФ
Reuters: сенаторы США требуют от Трампа передать Киеву замороженные активы РФ
24 марта 2025, 23:14

Фото: iStock/rarrarorro

Американские сенаторы потребовали от президента США Дональда Трампа передать Украине замороженные активы РФ. Об этом сообщает сообщает Reuters.
«Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США настаивает на том, чтобы администрация президента Дональда Трампа передала - и подтолкнула союзников к передаче - более 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов на помощь Украине, а не просто использовала проценты... для поддержки Киева», — передает агентство.

Соответствующее письмо было направлено американскому госсекретарю Марко Рубио. Требование поддержали республиканцы Тодд Янг и Линдси Грэм*. Среди демократов инициативу одобрили Ричард Блюменталь и Тим Кейн. В общей сложности предлагается передать Украине свыше 300 миллиардов долларов замороженных российских активов.

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МИД Италии обвинил Запад в недобросовестной политике по отношению к РФ
МИД Италии: непоследовательная политика Запада испортила отношения с РФ
24 марта 2025, 22:26

Фото: istockphoto/okfoto

Непоследовательность западной политики испортила отношения с Россией, которая посчитала, что к ней недобросовестно относятся. Об этом в рамках пресс-конференции в Риме заявил замглавы итальянского МИДа Эдмондо Чириэлли.
«По-моему, неслучайно, что когда (президент США Дональд — прим. ред.) Трамп был у власти, войны не было, а когда у власти были (экс-президент США Джо — прим. ред.) Байден и демократы, война была. Поэтому, несомненно, к России можно было бы относиться по-другому», — произнес политик.
Он добавил, что Россия когда-то поддержала натовские усилия в операции против боевиков. По мнению Чириэлли, признаки, которые он наблюдал, говорили о желании РФ создать прочные отношения с европейцами.

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#мир
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Делегации России и США согласовывают текст совместного заявления по переговорам
24 марта 2025, 22:09

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Текст совместного заявления по итогам российско-американских переговоров согласовывается сторонами. Об этом в беседе с ТАСС сообщил источник.
«Консультации должны завершиться в ближайшее время. Сейчас участники переговоров пытаются согласовать текст совместного заявления», — прокомментировал собеседник.
Уточняется, что переговоры длятся уже более 11 часов. Перед этим сенатор Григорий Карасин, выступающий от российской стороны, заявлял, что российско-американские переговоры завершаются. Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков отмечал, что была заявлена тема черноморской зерновой инициативы. Президент США Дональд Трамп и Путин обсуждали ее по телефону.

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#сша
#переговоры
#саудовская аравия
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