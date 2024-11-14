Лавров: США «остервенели» в отношении Китая из-за сильного отставания от него

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Китай по многим параметрам экономического развития очень быстро и уверенно обходит Америку. Именно поэтому политика США в отношении КНР стала такой «остервенелой».
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для проекта «"Новый мир" с Мариной Ким». Он подчеркнул, что Китай опережает США на основе тех же норм, которые американцы заложили в международные институты. Такие как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Всемирная торговая организация (ВТО). Это происходит, несмотря на то, что этими институтами и международными механизмами, находящимися под контролем американцев, всячески злоупотребляют.
Именно поэтому задача сдерживания Китая, поставленная ещё прежней администрацией Джозефа Байдена, останется для США приоритетной и при Дональде Трампе, заключил глава российского МИД.
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Александр Бойцов