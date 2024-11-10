Лавров: участники министерского форума «Россия — Африка» приняли совместное заявление

Ирина Абрамова, Мохамед Салем Ульд Мерзуг, Сергей Лавров, Моник Нзанзабаганва (Фото: riamediabank/Кирилл Зыков)
Участники министерской конференции форума партнерства «Россия — Африка» приняли совместное заявление, информирует глава МИД Сергей Лавров на церемонии закрытия.
«Мы очень хорошо поработали, приняли документы: наше совместное заявление, в котором содержатся обобщенные оценки ситуации в мире, положения дел <...> и в сфере экономической, и в социальной, инвестиционной, сфере безопасности, борьбы с терроризмом, с другими новыми вызовами и, конечно, в культурной, образовательной и гуманитарных областях», — поделился глава Министерства иностранных дел РФ.
Сергей Лавров обратил внимание, что вторая конференция «Россия — Африка» пройдёт в 2025 году. Он также отметил, что готов в любое время и с удовольствием навестить «африканских друзей».
Первая министерская конференция Форума «Россия — Африка» прошла 9 и 10 ноября на федеральной территории Сириус в Сочи.
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Ольга Енгалычева