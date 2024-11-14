Лавров назвал заморозку конфликта на Украине «хуже, чем минские соглашения»

Сергей Лавров (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложения заморозить конфликт на Украине по линии боевого соприкосновения — это по сути «минские соглашения в новой упаковке, и даже хуже». Об этом он сообщил в интервью Марине Ким, показанном в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1».
Лавров отметил, что такие предложения сводятся к установлению перемирия на 10 лет по текущей линии соприкосновения, с пересмотром условий позже, что, по его мнению, лишь отсрочит конфликт.
Вторые минские соглашения были подписаны при посредничестве России, Германии и Франции, с целью прекратить конфликт и сохранить Донбасс в составе Украины с расширенными правами автономии. Однако Киев, при поддержке Запада, саботировал их выполнение, а лидеры Германии и Франции неоднократно обвиняли Россию в невыполнении обязательств, что служило основанием для продления санкций ЕС против России с 2014 года.
Позднее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что Запад рассматривал минские соглашения лишь как средство выигрыша времени для перевооружения Украины.
Лавров подчеркнул, что минские соглашения были окончательными и касались небольшой части Донбасса, который должен был остаться в составе Украины с особым статусом. Однако президент Украины Владимир Зеленский, как и его предшественник Петр Порошенко, категорически не желали предоставлять Донбассу права на использование родного языка и автономию.
Читайте также:
Лавров: участники министерского форума «Россия — Африка» приняли совместное заявление
Стало известно, кто возглавит российскую делегацию на саммите G20
Лавров: РФ будет готова прислушаться к здравым идеям ЕС по украинскому конфликту
Вторые минские соглашения были подписаны при посредничестве России, Германии и Франции, с целью прекратить конфликт и сохранить Донбасс в составе Украины с расширенными правами автономии. Однако Киев, при поддержке Запада, саботировал их выполнение, а лидеры Германии и Франции неоднократно обвиняли Россию в невыполнении обязательств, что служило основанием для продления санкций ЕС против России с 2014 года.
Позднее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что Запад рассматривал минские соглашения лишь как средство выигрыша времени для перевооружения Украины.
Лавров подчеркнул, что минские соглашения были окончательными и касались небольшой части Донбасса, который должен был остаться в составе Украины с особым статусом. Однако президент Украины Владимир Зеленский, как и его предшественник Петр Порошенко, категорически не желали предоставлять Донбассу права на использование родного языка и автономию.
Читайте также:
Лавров: участники министерского форума «Россия — Африка» приняли совместное заявление
Стало известно, кто возглавит российскую делегацию на саммите G20
Лавров: РФ будет готова прислушаться к здравым идеям ЕС по украинскому конфликту
Мария Моисеева