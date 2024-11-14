Лавров назвал заморозку конфликта на Украине «хуже, чем минские соглашения»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложения заморозить конфликт на Украине по линии боевого соприкосновения — это по сути «минские соглашения в новой упаковке, и даже хуже». Об этом он сообщил в интервью Марине Ким, показанном в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1».