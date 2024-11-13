Лавров объявил, что любой администрации США хорошо от ослабления русского мира

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Любая администрация США продолжит попытки контролировать ситуацию вокруг Украины, будет по-прежнему стремиться ослабить Россию и игнорировать необходимость обеспечения прав русскоговорящего населения, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«К вопросу о схожести целей любой администрации [США], им хорошо от того, что ослабляют Россию и ее влияние, ослабляют русский мир», — отметил Сергей Лавров.
Он также подчеркнул, что всё происходящее упирается в намерение «подавить Россию как конкурента».
Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации обратил внимание, что американцы давно говорят «не должно быть ни одного государства на Земле, которое было бы более влиятельным, чем Соединенные Штаты». Ещё он отметил, что отношение Запада к русскому языку — показатель того как они относятся к важнейшим правам человека.
Ранее Сергей Лавров сказал, что Москва адекватно ответит в случае агрессии НАТО или отдельных стран-участниц альянса.
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