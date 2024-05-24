Шольц раскрыл причины отказа Германии передать Украине ракеты Taurus

Фото: сайт Кремля
Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказался передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus, объяснив свое решение, передает «Страна.ua».
Политик отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут самостоятельно запрограммировать эти вооружения, и Берлин не будет вводить войска на территорию республики, опасаясь риска эскалации.
Он добавил, что подобное развитие ситуации невозможно, потому что Германия не хочет участвовать в конфликте на Украине.
Ранее глава комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Шольц не оказал Киеву достаточной военной помощи, о чем свидетельствует история с отказом поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.
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«С моей точки зрения проблематично передать оружие, которое может бить на 500 км и так точно, что с точки зрения страны, которая его передает, это было бы оправдано лишь в том случае, если оно само будет определять и устанавливать цели», – уточнил Шольц.
Он добавил, что подобное развитие ситуации невозможно, потому что Германия не хочет участвовать в конфликте на Украине.
Ранее глава комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Шольц не оказал Киеву достаточной военной помощи, о чем свидетельствует история с отказом поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.
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Александр Климов